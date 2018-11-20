В Москве прошла церемония гашения почтовой марки с Крымским мостом

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий во время церемонии гашения марки с Крымским мостом. 20 ноября 2018

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий во время церемонии гашения марки с Крымским мостом. 20 ноября 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Презентация и гашение почтовой марки с изображением Крымского моста прошли в Москве, в церемонии приняли участие главы Минтранс России Евгений Дитрих и Россвязи Олег Духовницкий, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Марка с Крымским мостом поступила в почтовое обращение 6 ноября, ее тираж составил 230 тысяч экземпляров.

Новый знак включает два купона, благодаря которым длина марочного листа была увеличена до 183 миллиметров, где самый большой мост России изображен целиком. В центральной части рисунка представлен главный участок моста – фарватерный – с двумя судоходными арками. На купонах изображены живые талисманы большой стройки – главный блогер проекта кот Мостик и его помощник чайка Валера.

"Почтовая марка является миниатюрным художественным произведением, но даже такой формат подчеркивает грандиозность моста – наиболее протяженного инженерного сооружения в Европе. Теперь Крымский мост навсегда будет увековечен в истории российской и мировой филателии", — заявил в ходе церемонии Дитрих.

"Марки разлетятся по сети почтовой связи по всей нашей стране. Они попадут в коллекции российских филателистов, зарубежных коллег, таким особым образом рассказывая о замечательном проекте Крымского моста", — сказал Духовницкий.

Марка с Крымским мостом выпущена на 46 тысячах листов (пять марок и десять купонов на каждом). Ее номинал – 46 рублей. Почтовый знак с художественным оформлением используется для маркировки почтовых отправлений по России и в другие страны мира, а также станет частью коллекций филателистов.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>