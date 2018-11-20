В Дагестане завершат строительство трех объектов водоснабжения в этом году

МАХАЧКАЛА, 20 ноя — РИА Новости. К концу текущего года в Дагестане планируется завершить строительства трех объектов водоснабжения, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Речь идет о водоснабжении в селении Новомехельта Новолакского района, селении Гурбуки Карабудахкентского района, а также селении Куруш Хасавюртовского района. "В этих населенных пунктах в связи с увеличением численности населения перестало хватать действующих мощностей водопровода. До конца года там планируется завершить обустройство артезианских скважин", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя министерства, работы общей стоимостью 57 миллионов рублей будут профинансированы в рамках федеральной подпрограммы "Создание условий по обеспечению качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России. "54 миллиона реблей выделит федеральный бюджет и три миллиона рублей — региональный", — уточнили в ведомстве.

Другие новости региона читайте здесь >>