Руденя: в Верхневолжье следят за ситуацией с продажей цифровых ТВ-приставок

ТВЕРЬ, 20 ноя — РИА Новости. В Тверской области, которая стала первым российским регионом, перешедшим на цифровое телевизионное вещание, будет организован ежедневный мониторинг наличия в продаже оборудования для приема цифрового телесигнала. Соответствующее поручение дал губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Наш регион первым в стране перешел на полное цифровое эфирное телерадиовещание. Для нас это новые возможности по повышению качества жизни населения. Мы проводим большую работу для успешной реализации этого проекта в полном объеме", — сказал глава региона на заседании областного правительства.
По словам Рудени, в рамках мониторинга наличия в продаже оборудования для приема цифрового телесигнала и в целях недопущения завышения цен на такое оборудование организовано тесное взаимодействие с управлениями антимонопольной службы и Роспотребнадзора по Тверской области.
В пресс-службе напомнили, что во всех районах Тверской области работают специально подготовленные волонтеры, которые бесплатно помогают гражданам в установке и подключении приставок и антенн для приема цифрового ТВ. Для жителей региона с низким уровнем дохода предусмотрена компенсация за приобретенное оборудование.
Губернатор по многочисленным просьбам жителей Верхневолжья также дал поручение рассмотреть возможность увеличения продолжительности включений регионального филиала ВГТРК — "Вести Тверь" в эфир федерального канала.
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