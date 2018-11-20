Руденя: в Верхневолжье следят за ситуацией с продажей цифровых ТВ-приставок

ТВЕРЬ, 20 ноя — РИА Новости. В Тверской области, которая стала первым российским регионом, перешедшим на цифровое телевизионное вещание, будет организован ежедневный мониторинг наличия в продаже оборудования для приема цифрового телесигнала. Соответствующее поручение дал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, первым вопросом повестки дня сегодняшнего заседания кабинета министров стал переход области на цифровое телевещание. В настоящее время жителям всей территории Верхневолжья доступны двадцать телеканалов в цифровом качестве.

"Наш регион первым в стране перешел на полное цифровое эфирное телерадиовещание. Для нас это новые возможности по повышению качества жизни населения. Мы проводим большую работу для успешной реализации этого проекта в полном объеме", — сказал глава региона на заседании областного правительства.

По словам Рудени, в рамках мониторинга наличия в продаже оборудования для приема цифрового телесигнала и в целях недопущения завышения цен на такое оборудование организовано тесное взаимодействие с управлениями антимонопольной службы и Роспотребнадзора по Тверской области.

В пресс-службе напомнили, что во всех районах Тверской области работают специально подготовленные волонтеры, которые бесплатно помогают гражданам в установке и подключении приставок и антенн для приема цифрового ТВ. Для жителей региона с низким уровнем дохода предусмотрена компенсация за приобретенное оборудование.

Губернатор по многочисленным просьбам жителей Верхневолжья также дал поручение рассмотреть возможность увеличения продолжительности включений регионального филиала ВГТРК — "Вести Тверь" в эфир федерального канала.

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