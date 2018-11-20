Ивановцы примут участие в IV национальном чемпионате "Абилимпикс"

ИВАНОВО, 20 ноя — РИА Новости. Команда Ивановской области примет участие в IV Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", который проходит 20-23 ноября в Москве сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"В состав команды вошли 10 человек — победителей регионального чемпионата "Абилимпикс". Всего за право представлять Ивановскую область на национальном этапе боролись 52 участника", — сказал собеседник агентства.

Ивановцы будут соревноваться с участниками из других регионов в девяти компетенциях: экономика и бухгалтерский учет, администрирование баз данных, сборка-разборка электронного оборудования, ремонт обуви, флористика, бисероплетение, вязание спицами, вязание крючком, массаж.

Всего же в рамках IV Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" состоятся соревнования по 57 компетенциям, в которых примут участие более полутора тысяч конкурсантов из 84 регионов России.

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