Дагестан планирует принять соревнования по парашютным видам спорта

МАХАЧКАЛА, 20 ноя — РИА Новости. Республика Дагестан может стать в 2019 году местом проведения крупных международных соревнований по парашютным видам спорта, сообщает Минспорта республики.

"На днях в республику приехал вице-президент международной Федерации авиационных видов спорта Небойша Юшкович, который положительно оценил возможности республики для проведение крупных соревнований данного вида спорта", — отметили в ведомстве.

Местом проведения международных состязаний был предложен Каякентский район, где расположен аэродром. Во времена ВОВ, это место было использовано в военных целях, но после 1945 года полигон был заброшен. Усилиями администрации Каякентского района и Министерства по физической культуре и спорту, аэродром был восстановлен и позволил принять всероссийские соревнования по парашютным видам спорта, которые прошли в сентябре этого года. Соревнования были приурочены памяти дважды Героя Советского Союза Амет-хана Султана и собрали спортсменов из более чем 30 регионов страны.

Другие новости региона читайте здесь >>