Медведев отметил уникальные разработки РосНИПЧИ "Микроб"

САРАТОВ, 20 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб" со 100-летием и отметил, что это уникальная организация, многие разработки которой не имеют аналогов в мире, поздравление зачитала глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Попова во вторник принимает участие в ХIV Межгосударственной научно-практической конференции "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в государствах-участниках СНГ" в Саратове.

Медведев в поздравлении отметил, что за свою вековую историю институт прошёл большой путь: от особой лаборатории до крупнейшего научно-исследовательского и организационно-методического центра по проблемам инфекционных болезней, санитарно-эпидемиологической охране территории России и биологической безопасности.

Премьер подчеркнул, что в центре работают мужественные и преданные своей профессии люди, которые надежно охраняют здоровье миллионов людей.

"Сегодня НИИ "Микроб" — это уникальная организация, где используются инновационные диагностические, информационные и производственные технологии, в научных лабораториях проводятся исследования, разрабатываются лекарственные препараты, вакцины, тест-системы, не имеющие аналогов в мире", — привела слова премьера Попова.

Он также поблагодарил сотрудников исследовательского института за помощь в обеспечении благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки во время Универсиады 2013 года, Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2014 года, чемпионата мира по футболу 2018 года.

Свое обращение участникам XIV Межгосударственной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" также направила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

"За историю своего существования Институтом "Микроб" была сформирована уникальная научная база, потенциал которой успешно используется для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жизни российских граждан. Высокий профессионализм и ответственный подход сотрудников Института предопределили его значимое место в решении самых непростых задач по ликвидации вспышек опасных инфекционных заболеваний как в России, так и на международном уровне", — заявила вице-премьер. Она также выразила глубокую благодарность коллективу Института за их работу.

Мероприятие посвящено 100-летию Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб". Это единственный производитель в Российской Федерации антирабического иммуноглобулина, которым обеспечивается более 75% от потребности страны, а также бивалентной химической холерной вакцины. На основе уникальных инновационных разработок специалистов института была осуществлена техническая и технологическая модернизация специализированных противоэпидемических бригад, создан мобильный комплекс лабораторий на базе автошасси, не имеющий мировых аналогов. Специалисты РосНИПЧИ "Микроб" внесли весомый вклад в ликвидацию эпидемии лихорадки Эбола в Гвинейской Республике.