Сенатор рассказал, чем займется совет по госполитике в сфере защиты семьи

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Создание Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей подтверждает важность этой темы, новая структура обеспечит взаимодействие общества и власти при решении существующих вопросов, заявила журналистам во вторник председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина.

Президент России Владимир Путин распорядился создать Совет при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. Совет возглавила председатель СФ Валентина Матвиенко, также в него вошли вице-премьер Татьяна Голикова, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, детский омбудсмен Анна Кузнецова, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, ректор Академии Русского балеты имени Вагановой Николай Цискаридзе, заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая и другие. Ответственным секретарем назначена Драгункина.

"Идея защиты семьи и детей – бесспорная, приоритетная и консолидирующая. Это подтверждает подписание главой государства указа о создании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей", — подчеркнула сенатор.

Она напомнила, что с инициативой объявить в стране с 2018 года Десятилетие детства выступила председатель Совета Федерации, глава координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей Матвиенко.

"Десятилетие детства продолжает Национальную стратегию действий в интересах детей. Важно, что наряду с государственным контролем за его реализацией будет осуществляться и общественный контроль", — подчеркнула законодатель.

По её словам, образованный Совет во главе с Матвиенко будет обеспечивать взаимодействие органов власти всех уровней, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении ключевых вопросов семьи и детей, осуществлять общественный контроль за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, готовить предложения президенту РФ по комплексному решению новых задач в этой сфере.

"Совместная работа государства и общества поможет выстроить главные направления по оказанию поддержки детства, учитывая новые вызовы, которые появляются в процессе развития нашего общества", — сказала Драгункина.

Необходимо системно и последовательно решать вопросы защиты интересов семьи и детей; благополучие семьи, безопасное взросление детей, их здоровье, гармоничное развитие, воспитание – сфера особой заботы, отметила сенатор. "И успех здесь зависит от эффективного взаимодействия каждого, кто по долгу службы и велению сердца занимается этой многотрудной работой", — считает парламентарий.