МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Создание Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей подтверждает важность этой темы, новая структура обеспечит взаимодействие общества и власти при решении существующих вопросов, заявила журналистам во вторник председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина.
"Идея защиты семьи и детей – бесспорная, приоритетная и консолидирующая. Это подтверждает подписание главой государства указа о создании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей", — подчеркнула сенатор.
Она напомнила, что с инициативой объявить в стране с 2018 года Десятилетие детства выступила председатель Совета Федерации, глава координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей Матвиенко.
По её словам, образованный Совет во главе с Матвиенко будет обеспечивать взаимодействие органов власти всех уровней, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении ключевых вопросов семьи и детей, осуществлять общественный контроль за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, готовить предложения президенту РФ по комплексному решению новых задач в этой сфере.
"Совместная работа государства и общества поможет выстроить главные направления по оказанию поддержки детства, учитывая новые вызовы, которые появляются в процессе развития нашего общества", — сказала Драгункина.
Необходимо системно и последовательно решать вопросы защиты интересов семьи и детей; благополучие семьи, безопасное взросление детей, их здоровье, гармоничное развитие, воспитание – сфера особой заботы, отметила сенатор. "И успех здесь зависит от эффективного взаимодействия каждого, кто по долгу службы и велению сердца занимается этой многотрудной работой", — считает парламентарий.