Создание "Системы-112" для экстренных вызовов могут завершить в 2019 году

ПОДОЛЬСК (Московская область), 20 ноя — РИА Новости. Создание системы по вызову экстренных служб по единому номеру 112 завершится в России в 2019 году, сообщил во вторник заместитель главы МЧС России генерал-лейтенант Павел Барышев.

"Органы исполнительной власти 35 субъектов завершат создание "Системы-112" с подготовкой эксплуатации в 2019 году", — заявил он на выездном совещании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности на тему "О практике нормативно-правового регулирования, эксплуатации и развития системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112", которое прошло во вторник в Подольске.

Также он рассказал, что в настоящее время эта система функционирует в 50 субъектах России. В 20 субъектах система введена в постоянную эксплуатацию.

По словам Барышева, в 30 субъектах РФ успешно проведены государственные приемочные испытания системы, выполняются рекомендации государственной приемочной комиссии, ввод в постоянную эксплуатацию планируется до конца этого года.

В декабре 2012 года президент России подписал закон о создании системы вызова основных экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на территории всей страны.

Предполагалось, что программа будет реализована в течение пяти лет в 2013-2017 годы. В 2013-м предусматривалось внедрение "Системы-112" в трех субъектах России, в 2014 году — в шести, в 2015 году — в двух, в 2016 году — в пяти и в 2017 году — в 67. Общий объем финансирования Федеральной целевой программы должен был составить более 40 миллиардов рублей.

В марте 2017 года появилась информация, что введение системы могут продлить до 2020-го из-за недофинансирования.