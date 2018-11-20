В Петербурге почтут память Галины Старовойтовой в годовщину ее убийства

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Памятные мероприятия пройдут в Петербурге в 20-ю годовщину убийства Галины Старовойтовой, сообщила ее сестра Ольга Старовойтова.

"Двадцатого ноября близкие и все желающие собираются на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Потом те, кто смогут, поедут в музей Г.В. Старовойтовой", — написала она на своей странице в Facebook.

В 19 часов начнется вечер памяти в Интерьерном театре на Невском проспекте.

Депутат и правозащитник Галина Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года. В 2002 году следствие задержало шестерых подозреваемых, в том числе бывшего сотрудника ГРУ Юрия Колчина — организатора убийства. Колчина приговорили к 20 годам лишения свободы. В августе 2015 года за соучастие в организации убийства на 17 лет был осужден бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко.