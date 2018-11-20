В Кремле не обсуждают вопрос об обращении бойцов ЧВК в суд

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Кремле нет на повестке вопроса об обращении бойцов частных военных компаний в международный суд с требованием начать расследование в отношении их работодателей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, такой темы на повестке нет сейчас", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, нет ли в Кремле обсуждения вопроса об обращении бойцов частных военных компаний в международный суд с требованием начать расследование в отношении их работодателей.

Песков добавил, что этот вопрос, скорее, находится в компетенции правоохранительных органов или Министерства обороны России.

"Наверное, все-таки больше этот вопрос относится к компетенции Минобороны, потому что, согласитесь, что де-юре у нас нет таких юридических лиц, как частная военная компания", — отметил Песков.