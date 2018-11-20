Депутата Бортко возмутили опоздания водителей автопарка Госдумы

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Первый зампред думского комитета по культуре, режиссер Владимир Бортко на пленарном заседании во вторник выразил недовольство опозданиями водителей автопарка, обслуживающих депутатов Госдумы.

"Сегодня я, например, опоздал на наше заседание, что нехорошо, что меня сильно печалит. Почему? Странная вещь: машина, которая пришла, которую я заказал еще вчера в 9 часов, сказала: "Вы поедете не один, а с моим коллегой, сидящим в зале. Я, конечно, подождал его, но у меня встреча была на 9 часов, Казалось бы, ерунда, но это система", — заявил Бортко, обращаясь к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Бортко также описал еще несколько случаев, когда водители опаздывали. Так, по его словам, три дня назад машина опоздала на час из-за пересменки водителей. Еще несколько дней назад шофер сообщил Бортко, что в 9 часов только выезжает за ним с Георгиевского переулка.

Володин в свою очередь предложил взять эти вопросы на контроль управлению делами Госдумы.

"(Лидер ЛДПР) Владимир Жириновский говорил о необходимости встречи фракций с руководителем управления делами. Мы этот вопрос проработаем с тем, чтобы вопросы, озвученные здесь, не оставались повисшими в зале", — отметил Володин.