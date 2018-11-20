Конкурсы АНО "Россия – страна возможностей" охватили более 1 млн россиян

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Число россиян, подавших заявки на участие во флагманских конкурсах АНО "Россия — страна возможностей", превысило 1,2 миллиона. Как сообщает пресс-служба организации, рост количества участников отмечается по всем проектам платформы.

На конкурс управленцев "Лидеры России" поступило более 227 тысяч заявок, что почти на 30 тысяч больше, чем годом ранее. На конкурс "Мой первый бизнес" зарегистрировались 640 тысяч школьников, а в 2017-2018 годах — 408 тысяч. На олимпиаду "Я — профессионал" подали заявки более 430 тысяч студентов, в прошлом году — 295 тысяч. В региональных чемпионатах "Абилимпикс" этого года соревновались 9 005 человек.

"По состоянию на 20 ноября, число россиян, которые стали участниками флагманских конкурсов АНО "Россия — страна возможностей", превысило 1,2 миллиона. Отмечу, что заявочная кампания некоторых проектов еще не завершилась", — сообщил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", руководитель проекта "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия — страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. На платформе организации действует 15 проектов: конкурс управленцев "Лидеры России", студенческая олимпиада "Я — профессионал", международный конкурс "Мой первый бизнес", всероссийский челлендж успеха "Россия — страна возможностей", всероссийский конкурс "Доброволец России", проект "Профстажировки", "Грантовый конкурс молодежных инициатив", портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс "РДШ — территория самоуправления", соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", кубок по менеджменту среди студентов "Управляй!", акция признательности "Благодарю", чемпионаты профессионального мастерства "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", благотворительный проект "Мечтай со мной" и конкурс "Лига вожатых".