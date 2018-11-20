В России появятся региональные реестры онкобольных

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Минздрав России намерен создать в регионах системы учета онкобольных, говорится в паспорте федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", который есть в распоряжении РИА Новости.

"Необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на создание региональных онкологических регистров (систем учета пациентов)", — говорится в документе.

В документе отмечается, что основная цель проекта — снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных.

Национальный проект "Здравоохранение" включает федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями", направленный в том числе на профилактику и повышение уровня раннего выявления злокачественных новообразований, укрепление материально-технической базы медицинских организаций, внедрение новых высокоспецифичных методов диагностики, лечения и реабилитации, увеличение доли больных со злокачественными новообразованиями, выявленных на ранних стадиях.