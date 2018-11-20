Миклухо-Маклай в апреле поедет в новую экспедицию в Папуа - Новую Гвинею

ПОРТ-МОРСБИ, 20 ноя — РИА Новости. Потомок русского путешественника, его полный тезка Николай Миклухо-Маклай собирается в апреле в новую экспедицию в Папуа — Новую Гвинею по следам своего знаменитого предка, об этом он сам рассказал РИА Новости.

"У нас было запланировано, что мы должны быть в Рай Кост в течение трех недель, жить в деревнях с учеными из института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая. Это будет научно-исследовательская экспедиция. Ее цели и задачи — проследить изменение культурной динамики за последнее время — за предыдущую экспедицию мы много не высмотрели", — сообщил он.

"Мы много сделали, сделали даже научную работу, она будет выпущена. Я думаю, что традиционное изучение этого берега позволит нам иметь культурное и научное присутствие в этой стране", — отметил Миклухо-Маклай.

Он объяснил, почему сделал именно такой выбор.

"Меня интересует именно это место, потому что это единственный уголок на планете, где можно проследить на примере именно этих людей развитие человеческой цивилизации, начиная от того момента, когда они использовали каменные топоры, до сегодняшнего дня. Ученые знают об этом немало, и мы за счет этого можем проследить динамику", — сказал он.

При этом исследователь подчеркнул, что экспедиция не относится к категории "тревел-экстрим".

Государство Папуа — Новая Гвинея расположено в юго-западной части Тихого океана. Здесь проживает свыше тысячи племен, причем многие кланы, особенно в горной местности, сохраняют достаточно сложную социальную систему, которая слабо затронута изменениями даже под давлением современной цивилизации.

Николай Миклухо-Маклай отправился в XIX веке в опасную экспедицию на остров Новая Гвинея с целью изучения "папуасской расы", чтобы обосновать свою теорию, что расовые и культурные признаки народов формируются под влиянием природной и социальной среды. Сначала он побывал на северо-восточном берегу Новой Гвинеи (1871-1872), который с тех пор называется Берегом Маклая. А затем 15 месяцев прожил среди папуасов и своим дружелюбным и тактичным поведением завоевал их любовь и доверие. В честь ученого были также названы гора и река на Новой Гвинее, подводная гора в Тихом океане и залив на Земле Уилкса в Антарктиде.