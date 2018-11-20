МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов планирует до конца года внести в нижнюю палату парламента законопроект об обязательном использовании видеорегистраторов сотрудниками ФСИН при применении спецмер в СИЗО и колониях.

"Суть (законопроекта) состоит в том, чтобы было обязательное использование видеорегистраторов в тех ситуациях, когда сотрудники ФСИН в СИЗО и колониях употребляют силу, так сказать, потому что сейчас это все абсолютно произвольно", — сказал Шаргунов РИА Новости. Политик уточнил, что планирует внести инициативу в нижнюю палату парламента до Нового года.

Парламентарий пояснил, что, согласно действующим нормам, "применение физической силы и специальных средств фиксируется при наличии возможности". "Суть моего предложения, чтобы эту фразу про возможность убрать и обязать везде во ФСИН фиксировать применение силы и спецсредств", — добавил он.

Депутат напомнил о ситуации в исправительной колонии №1 в Ярославле, которая, по его словам, стала известна, так как один из участников инцидента "забыл выключить видеорегистратор".

В июле "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением осужденного Евгения Макарова. По ее информации, инцидент произошел в июне 2017 года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены.