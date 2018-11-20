В Приамурье приостановили пожизненные выплаты экс-чиновникам

Тындинские депутаты во время голосования о приостановлении до 1 июня 2020 года выплату экс-чиновникам дополнительных пенсий

Тындинские депутаты во время голосования о приостановлении до 1 июня 2020 года выплату экс-чиновникам дополнительных пенсий

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 ноя — РИА Новости. Власти города Тында Амурской области приостановили до 1 июня 2020 года выплату экс-чиновникам дополнительных пенсий из муниципального бюджета, сообщает горадминистрация.

Вопрос о приостановлении выплат был поставлен на голосование на очередном заседании городской думы.

"Большинство тындинских депутатов проголосовали "за". Теперь экс-мэр Евгений Черенков, а также бывший председатель Тындинской городской думы Любовь Шестак и ее заместитель Юрий Горожанкин не будут получать пожизненных пенсий из городского бюджета. Выплата "золотых парашютов" приостановлена до 1 июня 2020 года",- сообщает пресс-служба администрации.

Чтобы полностью отменить эти выплаты, необходимо внести изменения в устав города, сделать это депутаты планируют на заседании в декабре.

"Сегодня на заседании по уважительной причине отсутствовали депутаты от фракции ЛДПР, а хотелось бы принять это решение полным составом думы… Мною было внесено предложение о переносе решения данного вопроса на следующее заседание на декабрь",- цитирует пресс-служба слова председателя Тындинской городской думы Игоря Магарламова.

Экс-главы города и городской думы имели право на дополнительные пенсии из городского бюджета в размере 55-75% от заработной платы. В марте 2017 года в Тынде прошел митинг против пожизненных выплат. Новый мэр-коммунист Марина Михайлова сразу после сентябрьских выборов поручила подготовить проект изменений в устав Тынды.