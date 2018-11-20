ПОРТ-МОРСБИ, 20 ноя — РИА Новости. Потомок знаменитого исследователя, его полный тезка Николай Миклухо-Маклай стал внимательно подходить к отбору снимков папуасских женщин после блокировки своего аккаунта в Facebook, рассказал он РИА Новости.

В январе социальная сеть Facebook заблокировала аккаунт Николая Миклухо-Маклая из-за фотографии полуобнаженных папуасских женщин, сделанной им во время экспедиции в Папуа-Новую Гвинею. При этом обнаженная верхняя часть женского тела является традицией здешних племен.

"Они поставили условие: если я хочу остаться в Facebook, то должен ее удалить. Я начал задавать вопросы. Мне сказали, что "сисадмин знает лучше, что такое сохранение культурных традиций". Я не стал спорить…. При публикации таких фотографий во "ВКонтакте" таких сложностей нет", — объяснил он.

"Да, она (ситуация-ред.) разрешилась, мне пришлось "прикрывать" грудь. Я теперь не выставляю, конечно, таких фотографий, хотя это не очень правильно. С другой стороны, у нас еще и в России есть определенные ограничения по фотографиям, которые можно показывать", — отметил ученый.

По словам Миклухо-Маклая, для выпуска журнала про его тезку, который издает его фонд, фото обнаженной груди пришлось прикрыть листиками, чтобы его могли смотреть дети.

На выходных в Папуа-Новой Гвинее прошел двухдневный саммит АТЭС. Российскую делегацию возглавлял премьер-министр Дмитрий Медведев. Николай Миклухо-Маклай, являющийся председателем фонда имени своего знаменитого предка, подписал меморандум о сотрудничестве с университетом Папуа-Новой Гвинеи.