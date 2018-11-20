Хинштейн пригрозил подать на Жириновского в суд после ссоры в телеэфире

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал "троллингом" ответ думской комиссии по этике на его жалобу на лидера ЛДПР Владимира Жириновского после ссоры в телеэфире и заявил, что подаст на Жириновского в суд.

Получил ответ Комиссии @dumagovru по этике на мою жалобу на Жириновского. Это даже не отписка, а троллинг какой-то. Поскольку коллеги не оставили мне другого выбора, буду подавать на Жириновского в суд. pic.twitter.com/lGP8kyR3DN — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 20 ноября 2018 г.

​Хинштейн в октябре подал жалобу на действия лидера ЛДПР в думскую комиссию по контролю за доходами депутатов и депутатской этике после перепалки во время записи программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". Хинштейн в своей жалобе утверждал, что "подвергся оскорблениям со стороны депутата ГД, руководителя фракции ЛДПР Жириновского". Хинштейн также отмечал в письме, что лидер ЛДПР "позволил себе ряд антисемитских высказываний".

Позднее глава комиссии Отари Аршба заявил РИА Новости, что комиссия сочла недопустимым поведение Жириновского во время перепалки с Хинштейном, но порекомендовала обратиться последнему в правоохранительные органы.

"Получил ответ комиссии (Госдумы) по этике на мою жалобу на Жириновского. Это даже не отписка, а троллинг какой-то. Поскольку коллеги не оставили мне другого выбора, буду подавать на Жириновского в суд", — написал Хинштейн в своем микроблоге в Twitter.

Депутат также сопроводил запись фотографией ответа комиссии по этике. В документе, в частности, отмечается, что комиссия неправомочна давать оценку обвинениям, направленным на возбуждение ненависти или вражды, а также унижение достоинства человека по признакам пола, расы либо национальности, так как "данный вопрос относится к компетенции правоохранительных органов".

В пресс-службе ЛДПР РИА Новости в свою очередь ответили следующее: "Владимира Жириновского любят миллионы граждан России, потому что он говорит то, что другие боятся. И именно за это Владимира Вольфовича неоднократно пытались лишить слова административными методами. Не в этот раз".