В Поморье планируют создать научно-образовательный центр

АРХАНГЕЛЬСК, 20 ноя — РИА Новости. Концепция создания научно-образовательного центра была представлена в понедельник в рамках встречи губернатора Архангельской области Игоря Орлова с участниками XLVII Ломоносовских чтений, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области.

Среди участников встречи — академики и члены-корреспонденты Российской академии наук, руководство Северного (Арктического) федерального университета и Северного государственного медицинского университета, представители власти, промышленных предприятий. Ключевой темой диалога стал вопрос реализации национального проекта "Наука" в Архангельской области, в том числе проект создания в Поморье научно-образовательного центра.

Открывая встречу, глава Поморья подчеркнул, что Ломоносовские чтения — одна из старейших общественно-научных площадок, которая всегда использовалась для решения актуальных вопросов социально-экономического развития региона и определения путей реализации важнейших государственных проектов с использованием достижений науки и огромного опыта видных ученых.

Именно на Ломоносовских чтениях нашли поддержку инициативы создания университетов в Архангельске, преобразования их в федеральный университет — ведущий вуз на Севере России и крупнейший в Арктике. На чтениях обсуждался и вопрос создания Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Российской академии наук, который ныне носит имя Николая Лавёрова.

"Архангельская область намерена выступить с инициативой создания научно-образовательного центра мирового уровня в кооперации с ведущими предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Самый мощный потенциал науки и кадров высшей квалификации на Севере России, наличие высокотехнологичных производств в регионе и развитые интегративные связи с Российской академией наук и ведущими научными институтами делает наши намерения реальными и достижимыми" — отметил Игорь Орлов, слова которого приводятся в сообщении.

Одна из основных задач, стоящих перед научно-образовательным центром — объединение деятельности отдельных лабораторий и кафедр для разработки принципиально новых материалов и технологий, обеспечивающих конкурентоспособность и мировой уровень исследований и разработок, а также подготовку кадров, отмечается в сообщении.

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