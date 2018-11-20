Microsoft напомнили о необходимости указывать цены в рублях

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ цена на товары и услуги должна быть указана в рублях, однако оплата за них может быть проведена в иностранной валюте, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, разъяснение ведомства связано с появившейся информацией о "переходе" интернет-магазина компании Microsoft на указание цены в долларах США.

"Информация о цене товаров (работ, услуг) предоставляется в рублях, что является обязательным элементом любой потребительской сделки и полностью соотносится с положениями пункта 1 статьи 317 Гражданского кодекса Российской Федерации. Однако данное императивное требование не исключает возможности определения цены договора в рублях в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 317 ГК РФ", — говорится в сообщении.

Согласно вышеуказанному пункту, "в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах". В этом случае сумма оплаты определяется по официальному курсу валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.

Добавляется, что оплата в иностранной валюте определяется валютным законодательством.