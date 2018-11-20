Microsoft напомнили о необходимости указывать цены в рублях

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ цена на товары и услуги должна быть указана в рублях, однако оплата за них может быть проведена в иностранной валюте, сообщается на сайте ведомства.
Согласно сообщению, разъяснение ведомства связано с появившейся информацией о "переходе" интернет-магазина компании Microsoft на указание цены в долларах США.
"Информация о цене товаров (работ, услуг) предоставляется в рублях, что является обязательным элементом любой потребительской сделки и полностью соотносится с положениями пункта 1 статьи 317 Гражданского кодекса Российской Федерации. Однако данное императивное требование не исключает возможности определения цены договора в рублях в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 317 ГК РФ", — говорится в сообщении.
Добавляется, что оплата в иностранной валюте определяется валютным законодательством.