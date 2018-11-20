В Москве пройдут бесплатные консультации Минюста по правовой помощи детям

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции РФ проведет 20 ноября серию лекций и бесплатных юридических консультаций в Москве к Всероссийскому дню правовой помощи детям, юридическую помощь могут получить дети-сироты, дети-инвалиды, их опекуны и другие, сообщается на официальном портале мэра и правительства российской столицы.

"Двадцатого ноября в Москве пройдут мероприятия, посвященные Всероссийскому дню правовой помощи детям. Их организует министерство юстиции России", — говорится в сообщении.

Консультации пройдут более чем на 200 площадках, уточняется в сообщении. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и их опекуны, усыновители и те, кто планирует ими стать, дети-инвалиды и их родители, а также горожане, столкнувшиеся с нарушением прав несовершеннолетних, смогут получить бесплатные консультации и послушать тематические лекции.

Добавляется, что места и график приема опубликованы в московском разделе сайта Минюста РФ, а также на официальных сайтах Московской городской нотариальной палаты, Адвокатской палаты Москвы, столичного управления ЗАГС, УФСИН по Москве, УФССП по Москве, Московской городской думы, московского главка МВД, городского департамента труда и социальной защиты населения, столичного департамента образования, аппарата уполномоченного по правам ребенка в Москве, автономной некоммерческой организации "Центр развития юридических клиник", центров госуслуг "Мои документы".