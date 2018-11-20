Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Облачная погода с прояснениями без осадков, гололедица и до одного градуса тепла ожидаются в Москве во вторник, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. На дорогах местами сохранится гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду", — рассказал собеседник агентства.

По данным "Фобос", температура воздуха в столице составит от —1 до +1 градуса, по области от —3 до +2. Атмосферное давление в городе понизится до 753 миллиметров ртутного столба.