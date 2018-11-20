Мультифокусные линзы. Дистанция не имеет значения

Естественные возрастные изменения зрения возникают после 45 лет даже у тех людей, кто никогда в жизни не носил очков. Сначала человеку становится трудно смотреть на предметы вблизи, при этом зрение "вдаль" остается прежним. Впрочем, со временем приходится корригировать зрение и на средней, и на дальней дистанции, поэтому люди старшего поколения иногда вынуждены носить с собой несколько пар очков. Мультифокусные очковые линзы избавляют от такой необходимости. Главное — правильно их подобрать.

Проверка зрения — весьма ответственный процесс. И будет нелишним знать, как устроен современный кабинет для этой процедуры, что за приборы в нем находятся, какие манипуляции они выполняют, чтобы с порога не растеряться и не испугаться. Технологии не стоят на месте, и сегодня даже в самом простом кабинете специалиста по зрению находится как минимум несколько приборов: проектор знаков для определения остроты зрения, авторефрактометр для определения преломляющей способности глаза, анализатор поля зрения и другие. Но сначала специалист должен познакомиться с пациентом, выяснить и детализировать жалобы, уточнить наличие заболеваний глаз, предыдущий опыт ношения очков и зрительные потребности. Поэтому не нужно удивляться вопросам о вашем образе жизни, привычках, общем самочувствии.

© Фото предоставлено компанией Essilor Линзы Essilor © Фото предоставлено компанией Essilor Линзы Essilor

Не теряйтесь и расскажите о себе следующее:

• Ведете ли вы активный образ жизни (занятия спортом, путешествия, походы);

• Водите ли вы машину, ослепляют ли вас солнце днем и фары встречных машин ночью;

• Много ли времени вы проводите за компьютером;

• Много ли вы читаете;

• Если вы уже носили очки, то долгое ли время вы привыкаете к новым линзам, какие неприятные ощущения вы испытываете при смене линз;

После разговора со специалистом наступает этап инструментального исследования с помощью тех самых приборов. Эти исследования совершенно безболезненные, вам нужно лишь выполнять инструкции. Далее с помощью пробных линз специалист уточняет полученные значения, после чего вам будет предложено пройтись в пробной оправе с линзами по помещению, посмотреть в окно и даже выйти на улицу. В завершении обследования специалист рекомендует наиболее подходящий тип линз и покрытий.

Если в результате исследования будет определено, что у вас пресбиопия, то вам могут порекомендовать мультифокусные линзы. Многие эксперты, в том числе профессионалы из французской компании Essilor, считают, что мультифокусные очковые линзы могут быть оптимальным выбором для естественной физиологической коррекции зрения. Essilor ещё в 1959 году изобрела и запатентовала технологию производства таких линз под брендом Varilux.

© Фото предоставлено компанией Essilor Линзы Essilor © Фото предоставлено компанией Essilor Линзы Essilor

Эти линзы полезны и комфортны по нескольким простым причинам:

• Отпадает необходимость покупать несколько пар очков, для ближней и дальней дистанции, то есть не нужны три пары очков, которые надо с собой все время носить и менять;

• У таких линз есть специальное мультипокрытие, которое делает картинку лучше. Сравните две пары очков, с ним и без него: изображение в первых четче и контрастнее, и во время использования не будет ощущения усталости глаз;

• Лучше видимость и угол обзора — значит более естественное положение головы, и меньше нагрузка на шею;

• Позволяют сохранять активность, присущую более молодому возрасту;

• Ну, и, наконец, эстетика: это элегантное и красивое изделие.

Все эти факторы являются неотъемлемой частью емкого и важного понятия "качество жизни".

Партнерский материал в сотрудничестве с компанией Essilor.

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