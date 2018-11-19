В Госдуме отметили значимость контроля мероприятий "Десятилетия детства"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева ("Единая Россия"), комментируя создание Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, отметила значимость общественного контроля за проведением мероприятий в рамках Десятилетия детства.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о создании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Совет возглавила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Согласно указу, Совет создан для реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, подготовки предложений президенту РФ по ее совершенствованию, а также для общественного контроля за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства.

"Президент, объявив Десятилетие детства, считает важным, чтобы все мероприятия были реализованы и каждая семья еще раз на себе ощутила ту помощь от государства, в которой она нуждается. Потому что помощь должна быть адресной, если есть программы, которые работают, есть меры поддержки семей", — заявила РИА Новости Окунева.

Она отметила, что план мероприятий в рамках Десятилетия детства – новое направление работы, по которому должны работать и правительство, и органы власти субъектов.

"Поэтому… должен быть, конечно, общественный контроль за реализацией этих мер. И когда реализовывалась Национальная стратегия действий в интересах детей, то тоже был общественный совет, который подтвердил свою эффективность, и на общественной площадке обсуждались меры, которые принимались в интересах семьи и детей. Тем более сейчас идет реализация и указа президента, начинают работать национальные проекты, и в них должны быть учтены комплексно меры, предлагаемые в рамках Десятилетия детства", — добавила парламентарий.

Путин 29 мая 2017 года своим указом объявил в стране Десятилетие детства на 2018-2027 годы в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.