Около 57 тысяч человек написали всероссийскую контрольную по точным наукам

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Около 57 тысяч человек приняли участие во Всероссийской контрольной по точным наукам "Выходи решать!", сообщили в пресс-службе министерства науки и высшего образования РФ.

"Всероссийскую контрольную работу по математике, физике и информатике написали десятки тысяч школьников в России и за рубежом…57 тысяч человек приняли участие во Всероссийской контрольной по точным наукам "Выходи решать!", организованной Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и RDI Creative при поддержке министерства науки и высшего образования Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что победителями контрольной стали 523 человека, из которых 180 человек смогли решить 14 задач из 15, все правильные решения продемонстрировали 343 участника.

"На главной площадке контрольной, во Дворце пионеров на Воробьевых горах в Москве, победителей наградили нобелевский лауреат по физике Константин Новосёлов, спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию, директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков и проректор МФТИ по международным программам и техпредпринимательству Алексей Малеев. Победители, которые учатся в школе, смогут попасть на заключительный этап олимпиады "Физтех" и олимпиады "Технокубок", а школьники, показавшие лучшие результаты, получат скидку 30% на обучение в Зимней олимпиадной школе МФТИ", — рассказали в Минобрнауки.

В ведомстве добавили, что в среднем участники верно решили три задачи по математике, две по физике и одну по информатике, основная аудитория – это учащиеся 9, 10 и 11 классов. Большинство участников (97,5%) решали контрольную в России, 14,5% – в Москве.

Всероссийская контрольная "Выходи решать!" прошла уже во второй раз, в 2017 году в ней приняли участие свыше 35 тысяч участников, которые решали задания на 80 площадках в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Австрии, Германии, Китае и Великобритании.