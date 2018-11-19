Почти 500 млн рублей направили на ремонт очистных сооружений в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Предприятия и организации Оренбургской области направили более 460 миллионов рублей на выполнение работ, связанных с функционированием очистных сооружений, для сохранения экосистемы реки Урал, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

"Результаты анализов показывают, что качество воды в Урале на границе с Челябинской областью — на входе, и качество воды на границе с Западно-Казахстанской областью — на выходе, сопоставимы", — сказал первый вице-губернатор — первый зампред правительства Оренбургской области Сергей Балыкин на заседании Российско-казахстанской комиссии по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал.

По его словам, для решения проблем понижения уровня грунтовых вод, обмеления, зарастания и заиливания основного русла реки и многочисленных стариц, а также чтобы предотвратить размывание и разрушение береговой линии во время паводка, необходимо устанавливать высокие экологические стандарты для водных объектов, повышать безопасность гидротехнических сооружений.

Он добавил, что в прошлом году на ремонт гидротехнических сооружений на водохранилищах, расчистку акватории водохранилищ, озер, прудов Оренбуржья было направлено более 22 миллионов рублей. Кроме того, границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Урал и рек ее бассейна были установлены на протяжении около четырех тысяч километров. На эти цели было направлено порядка четырех миллионов рублей.

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