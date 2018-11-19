К концу недели в Москве ожидаются слабые ночные заморозки и усиление ветра

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Усиление скорости ветра с порывами до 13 метров в секунду и слабые ночные заморозки ожидаются в московском регионе к концу недели, сообщил РИА Новости в понедельник главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Ветер будет усиливаться, так как будет напряжение между антициклоном и циклоном. Ветер в основном северо-западный, иногда западный. Средняя скорость – 5-10 метров в секунду, в порывах – до 13 метров", — сказал Тишковец.

По его словам, всю неделю Москва будет находиться на границе между скандинавским антициклоном и подпирающим с северо-востока атлантическим циклоном.

"Столица будет все равно в области повышенного давления. Никаких существенных осадков не будет. Максимум — морось, отдельные снежинки, крупа. Ухудшение видимости в темное время, потому как столбики термометров будут болтаться около нулевой отметки. Ночью будут слабые заморозки, влага на дорогах будет подмерзать, поэтому где-то будет скользко. Но это не повальная гололедица, когда все падают и машины бьются", — добавил синоптик.