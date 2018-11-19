В семье Богомоловых из Пермского края родился пятнадцатый ребенок

ПЕРМЬ, 19 ноя — РИА Новости. Самая многодетная в Пермском крае семья Богомоловых пополнилась еще на одного ребенка, который стал для родителей пятнадцатым, сообщили РИА Новости в региональном министерстве социального развития.

На минувшей неделе в Перми состоялся конкурс "Лучшая многодетная семья". В качестве почетных гостей в нем приняли участие папа и дети семьи Богомоловых из города Александровска Пермского края, в которой накануне появилась на свет еще одна дочь.

"В 2018 году в семье Богомоловых родился пятнадцатый ребенок. Девочка. Мы их поздравили", — рассказали агентству в краевом минсоце.

По информации, размещенной на сайте регионального правительства, в 2015 году родители Оксана и Андрей Богомоловы были награждены почетным знаком "За достойное воспитание детей". В том же году Богомоловы победили в номинации "Творческая семья" краевого конкурса "Лучшая многодетная семья года". В 2017 году президент России Владимир Путин вручил пермской семье Богомоловых орден "Родительская слава". Торжественное событие прошло в Кремле.

На сегодняшний день семья проживает в частном доме в Александровске, ведет подсобное хозяйство. После рождения пятнадцатого ребенка у Богомоловых стало девять сыновей и шесть дочерей.