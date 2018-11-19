Шуйской ракетной бригаде вручили Полковую чашу Минобороны

ИВАНОВО, 19 ноя — РИА Новости. В День ракетных войск и артиллерии 112-й гвардейской ракетной бригаде, дислоцированному в городе Шуя Ивановской области, вручена Полковая чаша Министерства обороны Российской Федерации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.

Это первый в новейшей истории России знак воинской доблести.

"112-я гвардейская ракетная бригада стала первым боевым соединением в сухопутных войсках, награжденным Полковой чашей. Полковую чашу командиру ракетной бригады Владимиру Оврашко вручил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ Михаил Матвеевский ", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что знаком воинской доблести отмечаются соединения за высокие показатели в боевой подготовке, освоении новых образцов вооружения и военной техники, инициативу, профессиональное мастерство, мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении учебно-боевых задач. 112-й гвардейская ракетная бригада — единственное действующее соединение Вооруженных Сил России, награжденное семью боевыми орденами. На протяжении последних лет военнослужащие бригады неоднократно принимали участие в стратегических командно-штабных учениях, в военных парадах на Красной площади в Москве.

© Фото : Владимир Кораблев / пресс-служба правительства Ивановской области Церемония вручения Полковой чаши 112-й гвардейской ракетной бригаде © Фото : Владимир Кораблев / пресс-служба правительства Ивановской области Церемония вручения Полковой чаши 112-й гвардейской ракетной бригаде

С награждением Полковой чашей командование и личный состав бригады поздравил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. "Мы всегда готовы оказывать помощь в решении социальных и других актуальных для военнослужащих и их семей вопросов", — процитировали в пресс-службе слова Станислава Воскресенского.

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