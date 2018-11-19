Росздравнадзор проведет проверку после смерти подростка в Чечне

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Чечне разберется в инциденте с подростком, который умер после двух приездов скорой помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Причину смерти 13-летнего мальчика в Чечне выясняет следствие. По его данным, житель села Побединское Грозненского района вызвал скорую из-за жалоб 13-летнего сына на острую боль в области позвоночника. Прибывшая бригада медиков оказала первую помощь и уехала, "посоветовав" отвезти ребенка в больницу. Через пару часов боли усилились, и отец повторно вызвал скорую" Оказав помощь, врачи снова уехали, порекомендовав госпитализировать ребенка самостоятельно. Через несколько часов, ночью отец, который воспитывал сына один, обнаружил его мертвым.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Чеченской Республике проверит качество оказания медицинской помощи подростку",- говорится в сообщении.