Активность москвичей по экологическим вопросам выросла в 25 раз

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Власти Москвы фиксируют увеличение активности со стороны городских жителей в части экологических вопросов, число обращений, получаемых департаментом природопользования и охраны окружающей среды, выросло в 25 раз с 2010 года, сообщил журналистам руководитель ведомства Антон Кульбачевский в понедельник.

"Активность населения растёт в геометрических прогрессиях. У нас есть обратная связь, и она быстро развивается, растёт количество волонтерских движений. Если взять даже просто обращения жителей в департамент, то у нас в 2010 году их было от 1,5-2 тысячи обращений, а за 2017 год к нам поступило около 50 тысяч обращений. То есть, в 25 раз увеличилась активность", — сказал Кульбачевский на эколого-просветительском фестивале "Экорезиденция волонтёров и городских активистов".

Пятая Московская "Экорезиденция волонтеров и городских активистов" проходит 19 ноября в Москве на территории дизайн-завода "Флакон". Мероприятие призвано объединить волонтеров, общественных деятелей, экспертов в сфере экологии, представителей органов власти и общественных экологических движений, городских активистов.

Пятая "Экорезиденция" проводится в "Год добровольца" в России.