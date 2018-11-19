В Кремле не ознакомились с сообщениями об участках экс-охранников Путина

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Кремле еще не ознакомились с публикациями "Новой газеты" о возможном выделении земельных участков бывшим охранникам президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее "Новая газета" опубликовала материал, в котором рассказывается о якобы выделении земельных участков бывшим охранникам Путина.

"Вы знаете, наверное нет, просто мы летели утром в Турцию. Я не успел еще ознакомиться с этими материалами, не могу сказать", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, видели ли в Кремле публикации СМИ о земельных участках охранников Путина.