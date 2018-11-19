В Москве наградили самых активных эковолонтеров

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Власти Москвы в понедельник в рамках V "Экорезиденции" наградили самых активных городских эковолонтеров, передаёт корреспондент РИА Новости.

За добросовестный труд в волонтерской деятельности и активное участие в природоохранных мероприятиях награждены Наталья Захарова, Юлия Деулина, Сергей Суматохин, Полина Плесовских.

"Волонтеры помогают нам вести сезонный учёт миграции различных животных и птиц, участвуют в просветительских акциях, волонтёры помогают нам обучать — читают лекции и проводят уроки. Если есть навалы мусора — они не стесняются и активно участвуют в таких практических мероприятиях, высаживают деревья и, конечно же, ведут общественный народный контроль, который необходимо активно развивать", — рассказал в рамках фестиваля руководитель столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский.

Глава департамента отметил, что городу удалось наладить активную коммуникацию с общественными организациями.

"Сегодня мы проводим пятую "Экорезиденцию". Буквально пять лет назад мы запустили ее, и это был первый опыт, когда мы попытались собрать представителей всех общественных организаций, волонтёрских движений, которые действуют на территории московского региона, чтобы установить связь, определить цели. За пять лет многое уже удалось достичь, я считаю, что коммуникация выстроена", — отметил глава ведомства.

Пятая Московская "Экорезиденция волонтеров и городских активистов" проходит 19 ноября в Москве на территории дизайн-завода "Флакон". Мероприятие призвано объединить волонтеров, общественных деятелей, экспертов в сфере экологии, представителей органов власти и общественных экологических движений, городских активистов. V "Экорезиденция" проводится в "Год добровольца" в России.