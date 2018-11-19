Жириновский призвал россиян делиться в соцсетях историями о плацкартах

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запустить в соцсетях флешмоб с хэштегом #ЖизньВдороге, чтобы россияне делились интересными историями, связанными с путешествиями в плацкартных вагонах поездов РЖД.

Ранее РИА Новости представило фотографии новых плацкартных вагонов. Согласно фотографиям, оказавшимся в распоряжении агентства, новый плацкарт будет более комфортным для пассажиров. Модульные конструкции создают больше индивидуального пространства. Сами полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и получить полностью огороженное от других пассажиров место. Есть электрические розетки и USB-разъемы, а также индивидуальное освещение.

"Сейчас по телевидению столько гадостей, скандалов, криминала. Невозможно смотреть все это, людей это только в стресс ввергает. Поэтому мне понравилась новость про новые плацкартные вагоны – она такая целиком положительная и касается миллионов людей. Ведь каждый год столько граждан едет через всю страну на поездах, многие в плацкарте: к родственникам, на юг, по работе. Для многих это поездка в другую жизнь, люди едут полными надежд, каких-то чувств", — сказал РИА Новости Жириновский.

В своём Telegram-канале лидер ЛДПР написал, что за свою жизнь проехал тысячи километров в поездах, поэтому хорошо знает, что такое плацкарт.

"В детстве, когда еще жил в Алма-Ате, часто ездил как раз плацкартом, и с этим у меня одна хорошая детская история связана. Именно во время поездки в таком вагоне я первый раз влюбился. Это было в 14 лет. Я ехал в поезде Москва — Алма-Ата. На "боковушке" сидела девочка, её семья ехала в Джамбул. Вот я смотрел, смотрел на нее, мне показалось, что она мне стала нравиться. Тогда первый раз я почувствовал, что я могу влюбиться", — поделился воспоминаниями политик.

"Думаю, что у многих людей найдутся какие-то такие же хорошие истории, связанные с поездками в плацкарте. При всех неудобствах, была в этом какая-то романтика", — считает Жириновский.

Для подобных историй в социальных сетях лидер ЛДПР предложил использовать хэштег #ЖизньВдороге.