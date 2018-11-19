В ЕР выступили против "вип-охоты" под прикрытием защиты животных

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В "Единой России" выступают категорически против попыток некоторых депутатов узаконить трофейную охоту на животных из Красной книги, сообщает пресс-служба "Единой России" со ссылкой на секретаря Генерального совета "Единой России" Андрея Турчака.
"Предложение Резника, который является членом "Клуба горных охотников", – это не что иное, как попытка узаконить собственное увлечение "вип-охотой". …Мы убеждены, что предложения о разрешении отстрела краснокнижных животных недопустимы и невозможны", – цитирует пресс-служба Турчака.
Он высказался категорически против организации любого рода "вип-охот" под прикрытием защиты животных.
"Если у сообществ охотников есть желание помогать защищать животных из Красной книги, то это не дает им права лоббировать легализацию убийств. Я убежден, что министерство природных ресурсов и экологии и лично глава ведомства Дмитрий Кобылкин не допустит реализации такой инициативы", – заявил Турчак.
Он напомнил коллегам, что в приоритете их работы должна стоять защита прав граждан того региона, от которого они были избраны в парламент.