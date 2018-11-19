В ЕР выступили против "вип-охоты" под прикрытием защиты животных

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В "Единой России" выступают категорически против попыток некоторых депутатов узаконить трофейную охоту на животных из Красной книги, сообщает пресс-служба "Единой России" со ссылкой на секретаря Генерального совета "Единой России" Андрея Турчака.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что депутат Госдумы Владислав Резник, являющийся членом "Клуба горных охотников", направил заместителю министра природы Ивану Валентику письмо, в котором предлагает оценить возможность введения в России "специальных программ", разрешающих трофейную охоту на краснокнижные виды животных, с тем чтобы охотники в дальнейшем финансировали охрану этих видов.

"Предложение Резника, который является членом "Клуба горных охотников", – это не что иное, как попытка узаконить собственное увлечение "вип-охотой". …Мы убеждены, что предложения о разрешении отстрела краснокнижных животных недопустимы и невозможны", – цитирует пресс-служба Турчака.

Он высказался категорически против организации любого рода "вип-охот" под прикрытием защиты животных.

"Если у сообществ охотников есть желание помогать защищать животных из Красной книги, то это не дает им права лоббировать легализацию убийств. Я убежден, что министерство природных ресурсов и экологии и лично глава ведомства Дмитрий Кобылкин не допустит реализации такой инициативы", – заявил Турчак.

Он напомнил коллегам, что в приоритете их работы должна стоять защита прав граждан того региона, от которого они были избраны в парламент.