Эксперт оценила возможное повышение суммы пособия по уходу за ребенком

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Повышенная сумма пособия по уходу за ребенком в 2019 году будет серьезным подспорьем для семей, считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина.

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда социального страхования, максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 1 января 2019 года вырастет в РФ с 24,5 тысяч рублей до 26,1 тысячи рублей.

"Уход за детьми очень дорогой, он требует не только надзора со стороны родителей, но и много других элементов – развивающего, оздоровительного характера. Но если отбросить рассуждения о структуре ухода, то само увеличение – это хорошо, и сумма хорошая, которая называется", — сказала Храпылина РИА Новости.

"Думаю, что мамам такая сумма – это серьезное подспорье", — добавила она.

Эксперт отметила, что значение материнского ухода нельзя недооценивать. "Ребенку нужна именно мама в этом возрасте, а не чужая какая-то женщина или даже кто-то из членов семьи. И общество должно осознавать локальную пользу сохранения ухода со стороны мам. Соответственно, не жалеть средства на то, чтобы дети вырастали здоровыми, спокойными именно благодаря взаимодействию с мамой. И, конечно, пособия и до 1,5 лет, и до 3 лет должны существовать, должно сохраняться рабочее место, и должна быть поддержка после выхода из декрета", — заявила собеседница агентства.

Как пояснили в фонде, за счет средств ФСС выплачиваются четыре вида пособий, связанных с материнством, два из которых зависят от среднего заработка застрахованного лица за расчетный период. К таким пособиям относятся пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Еще два пособия выплачиваются в установленном законодательством размере — это единовременное пособие при рождении ребенка и единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.