В России проведут переоснащение 600 сосудистых центров

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Полное переоснащение более 600 сосудистых центров в России проведут в рамках нацпроекта "Здравоохранение" до 2024 года, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

"Полное переоснащение и первичных сосудистых отделений, и региональных сосудистых центров, всего их у нас 609. Поскольку сосудистая программа стартовала в 2008 году, ровно 10 лет назад, то это как раз срок, который привел к устареванию оборудования… Мы пытаемся в той же последовательности примерно, как регионы заходили в проект, начинать обменивать их оборудование, включая все крупное тяжелое оборудование — компьютерные, магнитно-резонансные томографы, ангиографы, нейрохирургические операционные, микроскопы и так далее", — сказала Скворцова на рабочей встрече с членами Совета Федерации.

Нацпроект "Здравоохранение", разработанный Минздравом, предусматривает восемь различных направлений развития здравоохранения, включая совершенствование оказания первичной медицинской помощи, помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, развитие медицинской помощи детям, подготовку специалистов-медиков, цифровизацию здравоохранения, развитие национальных медицинских центров и медицинского туризма. Всего на реализацию проекта выделяется 1,36 триллиона рублей.

Скворцова уточнила, что самым затратным окажется направление онкологии, так как планируется внедрение новых клинических рекомендаций и ядерной медицины. В целом выделенные средства будут направлены на строительство и ремонт медучреждений, их переоснащение, а также обучение и переподготовку медиков и внедрение цифровых технологий.