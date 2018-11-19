Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Облачная погода с небольшими осадками в виде слабого снега и местами моросящего дождя прогнозируется в Москве на этой неделе, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"До конца рабочей недели характер погоды в столице изменится мало. Погода будет облачная, с неустойчивыми прояснениями. В ночные и утренние часы местами возможны очаги туманов и гололедица, пройдут небольшие осадки", — рассказали РИА Новости в центре погоды в понедельник.

По данным синоптиков, в первой половине недели осадков будет меньше, во второй половине уже чуть больше, но, тем не менее, они будут несущественными и преимущественно в виде слабого снега и моросящего дождя.

"Температура воздуха в Москве по ночам от минус 2 до минус 4, по области от минус 6 до плюс 6 градусов. Днем около нуля в столице и минус 2 — плюс 2 градуса по области", — добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что резких изменений атмосферного давления в столичном регионе также не ожидается.

Ранее сообщалось, что в понедельник в столице установится облачная погода со слабыми осадками в виде снега и моросящего дождя. Максимальная температура воздуха составит до 2 градусов выше нуля.