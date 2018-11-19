Аэропорт Томска может получить имя космонавта Рукавишникова

НОВОСИБИРСК, 19 ноя – РИА Новости. Имя дважды Героя СССР, космонавта Николая Рукавишникова лидирует в проекте "Великие имена России" для наименования аэропорта Томска, сообщает в понедельник администрация Томской области.
Власти отмечают, что жители Томской области активно участвуют в выборе имени — уже более 11 тысяч человек проголосовали за имя для томского аэропорта. Информация о ходе голосования ежедневно обновляется на сайте Великиеимена.рф.
Председатель Общественной палаты Томской области Евгений Чойнзонов считает, что называть аэропорты в честь выдающихся соотечественников — мировой тренд. "Сегодня около двух сотен аэропортов в разных концах света носят имена людей, внесших значимый вклад в развитие своей страны. Стартовавший общенациональный проект "Великие имена России" позволит сделать наименование российских аэропортов именами великих людей повсеместной практикой", — приводятся в сообщении слова Чойнзонова
Он отметил, что главная цель проекта — общественное признание и прославление выдающихся соотечественников, увековечивание их памяти. Чойнзонов также призвал воздержаться от спекуляций на эту тему.
"Уже говорил и еще раз подчеркну — речь не идет о юридическом переименовании аэропортов, в том числе томского. Топоним "Богашево" в названии обязательно останется. Новое имя, которое выберут сами жители Томской области, лишь дополнит официально действующее. При этом никаких бюджетных денег на изготовление вывески и внутреннее брендирование томского аэропорта присвоение имени не потребует", — сказал он.
Как сообщалось, международный аэропорт Томска по итогам проекта "Великие имена России" получит имя авиаконструктора Николая Камова, дважды Героя СССР Николая Рукавишникова или хирурга-новатора Андрея Савиных. Голосование продолжается до 30 ноября. Каждый может отдать свой голос на сайте Великиеимена.рф, в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", по телефону "горячей линии" 8-800-707-93-17 (звонок бесплатный).
Имена, которые в итоге выберут россияне в ходе проекта "Великие имена России", дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек. Конкурс стартовал 11 октября. Итоговые результаты будут озвучены 5 декабря 2018 года. Инициаторами проекта выступили Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Российское историческое общество, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество.