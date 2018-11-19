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Общество

Аэропорт Томска может получить имя космонавта Рукавишникова

(обновлено: 10:28 19.11.2018)
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© РИА Новости / Александр МоклецовПерейти в фотобанкЧлены международного экипажа космического корабля Союз-33 - летчик-космонавт СССР Николай Рукавишников и космонавт-исследователь НРБ Георгий Иванов. Архивное фотоЧлены международного экипажа космического корабля Союз-33 - летчик-космонавт СССР Николай Рукавишников и космонавт-исследователь НРБ Георгий Иванов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Моклецов
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НОВОСИБИРСК, 19 ноя – РИА Новости. Имя дважды Героя СССР, космонавта Николая Рукавишникова лидирует в проекте "Великие имена России" для наименования аэропорта Томска, сообщает в понедельник администрация Томской области.

Аэропорт Томск. Архивное фото
© Фото : предоставлено администрацией Томской области
Аэропорту Томска присвоят имя авиаконструктора, космонавта или хирурга
"В голосовании за имя для томского аэропорта на сегодняшний день больше всего голосов отдано за Николая Рукавишникова (4660), на втором месте Николай Камов (3714), за Андрея Савиных отдали свой голос 2648 человек", — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что жители Томской области активно участвуют в выборе имени — уже более 11 тысяч человек проголосовали за имя для томского аэропорта. Информация о ходе голосования ежедневно обновляется на сайте Великиеимена.рф.

Председатель Общественной палаты Томской области Евгений Чойнзонов считает, что называть аэропорты в честь выдающихся соотечественников — мировой тренд. "Сегодня около двух сотен аэропортов в разных концах света носят имена людей, внесших значимый вклад в развитие своей страны. Стартовавший общенациональный проект "Великие имена России" позволит сделать наименование российских аэропортов именами великих людей повсеместной практикой", — приводятся в сообщении слова Чойнзонова

Он отметил, что главная цель проекта — общественное признание и прославление выдающихся соотечественников, увековечивание их памяти. Чойнзонов также призвал воздержаться от спекуляций на эту тему.

"Уже говорил и еще раз подчеркну — речь не идет о юридическом переименовании аэропортов, в том числе томского. Топоним "Богашево" в названии обязательно останется. Новое имя, которое выберут сами жители Томской области, лишь дополнит официально действующее. При этом никаких бюджетных денег на изготовление вывески и внутреннее брендирование томского аэропорта присвоение имени не потребует", — сказал он.

Как сообщалось, международный аэропорт Томска по итогам проекта "Великие имена России" получит имя авиаконструктора Николая Камова, дважды Героя СССР Николая Рукавишникова или хирурга-новатора Андрея Савиных. Голосование продолжается до 30 ноября. Каждый может отдать свой голос на сайте Великиеимена.рф, в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", по телефону "горячей линии" 8-800-707-93-17 (звонок бесплатный).

Имена, которые в итоге выберут россияне в ходе проекта "Великие имена России", дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек. Конкурс стартовал 11 октября. Итоговые результаты будут озвучены 5 декабря 2018 года. Инициаторами проекта выступили Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Российское историческое общество, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество.

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