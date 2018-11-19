Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

Вид на Москву с Воробьевых гор. Архивное фото

Вид на Москву с Воробьевых гор. Архивное фото

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Облачная погода со слабыми осадками в виде снега и моросящего дождя прогнозируется в Москве в понедельник, максимальная температура воздуха составит до 2 градусов выше нуля, сообщил РИА Новости главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня синоптическая ситуация будет определяться влиянием фронтальной системы, поэтому пасмурная погода сохранится", — рассказал он.

По данным "Фобос", в городе пройдут незначительные локальные осадки в виде слабого снега и моросящего дождя. Температура воздуха в Москве составит от 0 до плюс 2 градусов, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов.

"Ветер ожидается северный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и к вечеру составит 759 миллиметров ртутного столба", — добавил собеседник агентства.