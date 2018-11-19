В Кемерово временно закрыли частный детсад с тараканами и грязной посудой

КЕМЕРОВО, 19 ноя — РИА Новости. Кемеровские приставы приостановили работу частного детского сада, в котором были обнаружены тараканы, грязная посуда и другие нарушения санитарно-эпидемиологических норм, сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

По данным ведомства, одна из матерей написала обращение на официальном сайте кузбасского управления Роспотребнадзора. По словам женщины, в учреждении завелись тараканы, нарушен режим питания, дети спят на ветхом постельном белье. Специалисты санэпиднадзора провели административное расследование и выявили ряд нарушений.

"В частном детском саду не было примерного двухнедельного меню и документов на пищевые продукты, блюда готовились не в соответствии с технологией. Также были обнаружены грязные разделочные ножи и не промытые кружки, отсутствие маркировки на постельном белье, мелкий бытовой мусор, в туалетной комнате и на кухне — павшие и живые тараканы", — сообщили в УФССП.

Роспотребнадзор обратился в суд, который установил, что данные нарушения создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, и признал частного предпринимателя виновным в административном правонарушении в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В результате суд постановил приостановить деятельность частного дошкольного учреждения на 25 суток.

"В день поступления исполнительного листа сотрудники отдела судебных приставов по Центральному району Кемерово приостановили деятельность частного детского сада, предприниматель уже занялась устранением выявленных нарушений", — заверили в ведомстве.