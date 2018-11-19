Сегодня комбинат в Янтарном, добывающий и перерабатывающий минерал на законных основаниях, — главное предприятие области, где трудятся почти 600 человек.

Впрочем, жизнь тех, кому места на заводе не хватило, тоже связана с янтарем. Даже на столе у администратора гостиницы, куда мы заселились, разложены сотни желтых и красных бусин. Прищурившись, она нанизывает их на нить и завязывает в браслет. «Чего же время терять? Так рабочий день быстрее пролетает, да и копеечка не лишняя. Вы зайдите в любой магазин или в гости к кому — все девушки подрабатывают. А мужики ныряют за камнем. Сегодня хороним одного — засыпало глиной под водой», — вздыхает жительница поселка.