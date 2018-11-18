Васильева призвала не относиться к образованию как к услуге

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские педагоги, обучая детей, служат своему призванию, поскольку образование — это не услуга, считает министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Также министр подчеркнула, что для устранения таких штампов следует больше проводить разъяснительные работы не только с родителями, но и учителями и учениками.
"Сейчас мы должны все вместе – это общая проблема – говорить и с родителями, и с ребятами, и с учителями, и потихонечку менять именно в головах у родителей, товарищи дорогие, это не услуга. И когда я вижу маму ребенка-первоклассника из Тюмени, которая вспоминает федеральный закон и стандарты, где говорится, что в первом классе домашних заданий не задаем, но если есть возможность малышу дома помочь, мама не может этого сделать? Это нормальный подход родителей?" — резюмировала Васильева.