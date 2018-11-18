Васильева призвала не относиться к образованию как к услуге

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские педагоги, обучая детей, служат своему призванию, поскольку образование — это не услуга, считает министр просвещения РФ Ольга Васильева.

"Вы сказали сейчас ключевую фразу, о том, что у нас выросли родители за 25 лет, которым вдолбили, что образование – это услуга. Я хочу сейчас, обращаясь к тем, кто меня слышит, объяснить, что ни я, ни мои коллеги, учителя, не думаем, что мы оказываем кому-то услугу. Мы служим тому делу, которому служим всегда. Это призвание. С этим я пришла, с этим — умру, прошу прощение за такой, может быть, совсем яркий штамп", — сказала Васильева в эфире программы "Толстой. Воскресенье".

Также министр подчеркнула, что для устранения таких штампов следует больше проводить разъяснительные работы не только с родителями, но и учителями и учениками.

"Сейчас мы должны все вместе – это общая проблема – говорить и с родителями, и с ребятами, и с учителями, и потихонечку менять именно в головах у родителей, товарищи дорогие, это не услуга. И когда я вижу маму ребенка-первоклассника из Тюмени, которая вспоминает федеральный закон и стандарты, где говорится, что в первом классе домашних заданий не задаем, но если есть возможность малышу дома помочь, мама не может этого сделать? Это нормальный подход родителей?" — резюмировала Васильева.