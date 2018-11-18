Васильева заступилась за учителей, не справившихся с тестами Рособрнадзора

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Министр просвещения Ольга Васильева защитила учителей, которые получили неудовлетворительный результат по итогам исследования Рособрнадзора, назвав его некорректным.

"Коллеги, касаемо этого исследования, я хочу, чтобы услышали все: исследование не закончилось, результаты, которые опубликованы — незаконченного исследования. Мое глубочайшее убеждение, что оно некорректно от начала и до конца. Вопрос о социологическом успехе этого исследования для меня остается спорным", — заявила Васильева в эфире программы "Толстой. Воскресенье" на Первом канале.

Рособнадзор проводил исследования компетенций учителей в разных формах и по разным предметам почти три года. В текущем году в специалисты проверили профессиональную пригодность более 20 тысяч преподавателей в 67 регионах. Внимание было обращено не только на знание предмета, но и на умение решать методические задачи, а также оценивать работы учащихся. Как отметил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, цель исследований заключалась в том, чтобы сделать отечественную систему подготовки педагогов одной из лучших в мире.

Ведомство отметило, что результаты проверки не несут угрозы участникам исследования и школам. Итоги исследования помогут Рособрнадзору до 2020 года разработать единые федеральные оценочные материалы по всем школьным предметам. При их создании учтут условия работы педагогов: тип школы, населенного пункта, стаж и возраст учителя.

Ранее ведомство сообщило, что по итогам исследования компетенций учителей с работой не справились около половины преподавателей математики и информатики и основ духовно-нравственной культуры народов, по истории, экономике, русскому языку, литературе и предмету "Россия в мире" неудовлетворительный результат получили почти четверть педагогов.