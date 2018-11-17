Объявлены победители национальной премии "Русские рифмы", "Русское слово"

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге состоялся финал национальной премии для молодых авторов, пишущих на русском языке, "Русские рифмы", "Русское слово". В рамках работы Санкт-Петербургского международного культурного форума наградили лучших представителей литературной элиты страны, сообщает пресс-служба Роскультцентра.

Лауреатами премии стали Арина Обух из Санкт-Петербурга в номинации "Лучший писатель", Игорь Белодед из Северска в номинации "Лучший роман", Дмитрий Лагутин из Брянска в номинации "Лучший сборник рассказов", Николай Ермохин из Вязников в номинации "Лучшая пьеса", Полина Федерякина из Липецка в номинации "Лучший литературный блогер", Мария Лебедева из Твери в номинации "Лучшая критическая публикация", Александр Тихоновиз Омска в номинации "Лучший поэт", Мария Фроловская из Москвы в номинации "Лучший сборник стихотворений", Светлана Коган из Москвы в номинации "Лучшие стихи для детей" и Яна Кириченко из Екатеринбурга в номинации "Народное голосование".

"Главное удивление — то, что в стране, в самых разных городах, есть люди, которые занимаются не только современными жанрами — блогом, критикой, — но и пишут романы, пьесы. Здорово, что этим занимается именно молодежь", — отметил начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.

По словам директора Роскультцентра Сергея Першина, такие мероприятия, как как премия "Русские рифмы, русское слово", — это "паровозы отрасли, где раскрываются новые имена".

"Молодые авторы получают внимание со стороны издателя, общества и государственной власти. Жюри, кстати, в этом году беспрецедентное: мы стараемся приглашать исключительно профессионалов. Собрав неимоверное количество заявок, надеемся, что качество этого события будет только улучшаться. Появятся новые маяковские, есенины, довлатовы — иными словами, русские имена, которыми бы зачитывались не только на внутреннем рынке, но и во всем мире", — заявил Першин.

Также в рамках мероприятия прошло вручение премии "За вклад в развитие культуры" писателю Евгению Водолазкину.

"Человек, особенно писатель, независим. Сегодня для молодого автора есть все возможности реализоваться, но не нужно спешить создавать монументальные вещи сразу. Идти к верхней фа нужно медленно, распеваясь постепенно. Резкий бросок неполезен", — отметил Володолазкин.

С 1 мая по 31 августа организаторами было принято более 400 авторских произведений, только 26 авторов стали претендентами на победу. Лучших из лучших выбирало профессиональное жюри во главе с продюсером и композитором Игорем Матвиенко.