В Москве в субботу вечером образовался снежный покров

Прохожие во время снегопада в Москве. Архивное фото

Прохожие во время снегопада в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Снежный покров образовался в Москве в субботу вечером, в городе идёт мокрый снег, передаёт корреспондент РИА Новости.

Ранее специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что в выходные в Москве может вновь образоваться снежный покров. По данным синоптиков, в городе выпадет примерно 2-3 миллиметра осадков.

Так, согласно сообщениям в соцсетях, осадки в виде снега прошли или идут как в центре столицы, так и в других районах Москвы.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы настоятельно рекомендовал москвичам в выходные отказаться от поездок на автомобилях без зимней резины из-за снега и гололедицы.