В Москве в субботу проведут противогололедную обработку дорог

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Противогололедную обработку дорог проведут в субботу вечером в столице из-за ухудшения погоды, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"Из-за ухудшения погодных условий в Москве специализированная техника после 20.00 субботы проведет противогололедную обработку объектов улично-дорожной сети", — сказал Бирюков.

Он пояснил, что к утру в городе может выпасть до четырех сантиметров снега при температуре от минус одного до плюс одного градуса. Техника будет задействована для прометания и противогололедной обработки.

Противогололедная обработка коснется проезжей части дорог, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, метро, МЦК и других городских территорий.