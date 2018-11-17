В Рособрнадзоре рассказали, как успешно сдать ЕГЭ без репетиторов

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) не содержат ничего, выходящего за рамки школьной программы, выпускникам достаточно систематически заниматься на уроках в школе, чтобы сдать экзамены, заявил замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Задания, включаемые в контрольные измерительные материалы ЕГЭ, не содержат ничего, выходящего за рамки школьной программы. Если школьник добросовестно и систематически учится, ЕГЭ он сдаст", — сказал Музаев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

По словам Музаева, Рособрнадзор, организуя ЕГЭ, исходит из того, что все необходимые знания для сдачи экзамена ученик должен получить во время обучения в школе, прибегать ли к дополнительным занятиям, решают сами выпускники и их родители, а рекомендуя заниматься дополнительно, учителя могут пытаться сильнее замотивировать учеников.

"Для кого-то обращение к репетиторам и внеклассные занятия являются дополнительной мотивацией для систематической подготовки к ЕГЭ, это помогает им разработать индивидуальную стратегию подготовки к экзаменам", — отметил Музаев.