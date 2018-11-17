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Общество

Отец мальчика-рекордсмена рассказал, как воспитывает сына

(обновлено: 09:16 17.11.2018)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкПятилетний житель чеченского села Дуба-Юрт Рахим КуриевПятилетний житель чеченского села Дуба-Юрт Рахим Куриев
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ДУБА-ЮРТ (Чеченская Республика), 17 ноя – РИА Новости. Пятилетний Рахим Куриев из Чечни за несколько дней стал популярным в России, отжавшись за два с половиной часа более четырех тысяч раз. За это достижение глава республики Рамзан Кадыров подарил мальчику белый Merсedes и пообещал провести совместную тренировку. Отец и личный тренер Рахима 26-летний Зелимхан Куриев рассказал РИА Новости, как воспитать спортсмена.

Ранее глава министерства Чечни по физической культуре и спорту Муса Ханариков сообщил РИА Новости, что пятилетний Рахим Куриев без перерывов отжался от пола 4105 раз за 2 часа 26 минут, однако у представителей Книги рекордов России "возникли незначительные вопросы", поэтому рекорд официально не зафиксирован. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что Рахим сможет повторить свой рекорд, "лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать"

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкПятилетний житель чеченского села Дуба-Юрт Рахим Куриев
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Пятилетний житель чеченского села Дуба-Юрт Рахим Куриев

Первый раз — в первый зал

Рахим увлеченно собирает конструктор. При виде журналистов на пороге лишь поднимает голову, улыбается и продолжает свое занятие. Лицо сосредоточенное, телевизор и разговоры взрослых вокруг ему не мешают, он занят. Просьбу выполнить то или иное упражнение, каким бы сложным оно ни было, выполняет беспрекословно, не капризничает, затем молча возвращается к своему конструктору, на обращая внимания на восторженные возгласы окружающих.

"Я начал приучать его к спорту с трех лет. Просто поставил его рядом с собой во время тренировки, он сделал первые пять отжиманий. Не скажу, что сделал легко, приходилось вытягивать за майку и шорты", — со смехом вспоминает отец первые шаги ребенка в спорте.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкПятилетний житель чеченского села Дуба-Юрт Рахим Куриев
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Пятилетний житель чеченского села Дуба-Юрт Рахим Куриев

Через несколько дней мальчик уже охотнее начал повторять за ним.

"Через год он уже мог отжиматься 500-600 раз без остановки, через два года уже без ограничений и теперь делает их, пока не остановишь. Максимальное количество, которое мы делали, — 5 тысяч, пришлось останавливать", — говорит Зелимхан. Тренировки отец и сын проводят дома. Рахим не только отжимается, но и с легкостью садится на шпагат на полу и на расставленных стульях, делает вертикальные отжимания на руках, упражнения с колесом.

Молодая семья, родом из предгорного села Дуба-Юрт, проживает в деревне в Ростовской области, занимается фермерством. Ближайший спортзал находится в 70-80 километрах от дома, поэтому помещение для занятий спортом оборудовали дома. Первый раз в профессиональный спортивный зал Рахим пошел в день, когда устанавливал рекорд в Грозном в присутствии спортивных чиновников.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкПятилетний житель чеченского села Дуба-Юрт Рахим Куриев
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Пятилетний житель чеченского села Дуба-Юрт Рахим Куриев

"Первый раз он попал в спортзал в тот день, когда устанавливал рекорд, до этого не бывал. Нет, не растерялся, он всегда очень спокойный", — заметил Зелимхан. Действительно, выросший в глуши ребенок, держится довольно уверенно и на похвалу отвечает легким кивком, по-взрослому.

Отец ребенка в шутку называет себя спортсменом-любителем. Он мечтал о большом спорте, но не смог реализовать свою мечту: не было условий и возможности. Теперь он намерен развивать способности сына. Зелимхан вырос в российской глубинке — деревне Комиссарово в Ростовской области. Позже его родители переехали в родной Дуба-Юрт, построили дом. Теперь Рахим частый гость в доме дедушки и бабушки, его всегда ждут с нетерпением.

© РИА НовостиПятилетний житель чеченского села Дуба-Юрт Рахим Куриев
© РИА Новости
Пятилетний житель чеченского села Дуба-Юрт Рахим Куриев

"Сейчас есть машина, возможность ездить два-три раза в неделю в спортивный зал, но уже другие заботы — семья, дети, работа", — вздыхает Зелимхан. Чтобы подбодрить сына, он вместе с ним выполняет на камеру вертикальные отжимания от пола, стоя на руках.

Спартанское воспитание

В чеченских семьях воспитанием мальчиков с определенного возраста занимается отец, так же сложилось и в семье Рахима. Отец — безусловный авторитет. Зелимхан говорит, что отношения с сыном дружеские, но это не является преимуществом, если заслужил наказание.

"Ребенка нужно наказывать, он должен знать границы дозволенного, если переступает – следует наказание. Это может быть строгий выговор, без рукоприкладства. Конечно, он тоже ленивый. Но в 6-7 утра подъем — это жесткое правило", — рассказывает Зелимхан.

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© Ruptly
"Посмотрите, какие у него мышцы". Кадыров подарил мерседес 5-летнему силачу

Особого режима питания или специальных диет у начинающего спортсмена нет. "Включаем в рацион больше овощей и фруктов. Он любит сладости, как любой ребенок, стараемся ограничивать. А так никаких особых диет или ограничений у него нет, ест то, что хочет", — говорит отец.

За здоровьем ребенка он следит строго. "Мы регулярно проводим обследования врачей. На днях тоже провели, сдали все анализы, кардиограмму сердца сделали, все в норме. Врачи сказали, здоровее обычных детей. Говорят, если бы мы не сказали, не заметили бы, что ребенок усиленно занимается спортом", — отметил отец.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкПятилетний житель чеченского села Дуба-Юрт Рахим Куриев
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Пятилетний житель чеченского села Дуба-Юрт Рахим Куриев

Зелимхан рассказал, что часто получает в соцсетях сообщения, что тренировки могут навредить здоровью ребенка.

"Я все изучил, все риски, последствия и выработал для него свою методику. Она ему не вредит, я в этом уверен, я вижу, что после четырех тысяч отжиманий он встает и идет заниматься своими делами, как будто мультики посмотрел. Но меня никто не понимает", — утверждает отец ребенка.

Тренировки, "тачки", рисование

Послабления в питании не распространяются на режим тренировок. "Мы ежедневно занимаемся с ним от двух до трех часов, строго в определенное время — с шести вечера. Даже если меня нет дома, за этим следит его мама. Остальное время он расслаблен, делает то, что нравится", — рассказывает Зелимхан.

Пятилетний житель чеченского села Дуба-Юрт Рахим Куриев. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Отец мальчика-рекордсмена из Чечни готовит сына в большой спорт

А нравится Рахиму рисовать. "Он любит рисовать, у него талант, это от матери", — скромно добавляет мужчина.

На нашу беседу Рахим не обращает внимания: отвлекся от конструктора и катает по столу и перилам лестницы маленькую пластмассовую машинку.

"Любит мультики про машины, мультсериал "Тачки", а потом возится с этими машинками", — кивает на сына Зелимхан. Во время многочасовых тренировок Рахим тоже смотрит мультфильмы, положив перед собой телефон.

"Не то чтобы устает, утомительно для ребенка тренироваться несколько часов, его нужно отвлекать. Ему просто интересно смотреть мультфильмы, это не влияет на тренировку", — считает отец.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкПятилетний житель чеченского села Дуба-Юрт Рахим Куриев
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Пятилетний житель чеченского села Дуба-Юрт Рахим Куриев

Побить собственный рекорд

Пока Рахим готовится к новому испытанию: не засчитанный рекорд мальчику предстоит повторить.

"Мы уже начинаем подготовку к предстоящему рекорду. Больше никаких журналистов и съемок, целый день он будет отдыхать, а вечером я его поставлю на два часа, мы повторим 4 тысячи отжиманий", — рассказывает Зелимхан. По его словам, после рекорда он снял с мальчика половину нагрузки.

© РИА Новости / Ислам ГачаевПерейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров и Рахим Куриев
© РИА Новости / Ислам Гачаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров и Рахим Куриев

"Когда готовились к рекорду, он делал по 3-3,5 тысячи упражнений. После рекорда я ослабил нагрузку, ставил его на один час по 1,5-1,7 тысячи отжиманий. Теперь снова начинаем полноценную подготовку", — говорит Зелимхан.

Он уточняет, что дата следующего выступления Рахима пока не определена, но семья ждет комиссию Книги рекордов России, чтобы в их присутствии "повторить и превзойти предыдущий результат".

© РИА НовостиПятилетний житель чеченского села Дуба-Юрт Рахим Куриев
© РИА Новости
Пятилетний житель чеченского села Дуба-Юрт Рахим Куриев

Отец целенаправленно готовил сына к серьезному достижению. "Я видел, что у него есть ресурс, и только помогаю ему раскрыться, реализоваться. Когда счет пошел на тысячи упражнений, я обратился в министерство спорта Чечни. Они подали заявку в книгу рекордов России, организовали съемку в Грозном. Рахим все выполнил, но результат не засчитали", — пожимает плечами Зелимхан. Он считает высказанные замечания несущественными.

"Говорят, смотрел мультики, отрывал руки во время счета. Даже если десятую часть того, что он выполнил, засчитать и то это тянет пусть не мировой, но на российский рекорд", — уверен мужчина.

Палочки

"Что за палочки? Да элементарно, мы считаем по ним, но для ребенка это еще и психологический момент. Я кладу перед ним палочки — по одной на каждую сотню отжиманий. Он должен видеть, как они убывают, для него это как приближение к цели, иначе он начинает нервничать", — объясняет мужчина. При счете до тысячи ребенок обходится без них, но когда счет идет на несколько тысяч, он должен видеть конец, в этом помогают палочки.

"Когда ставили рекорд, их было 45 штук на 4,5 тысячи отжиманий, но мы остановились на 4105, присутствующие сказали, что этого более чем достаточно", — напомнил мужчина.

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© РИА Новости
"Чеченский Шварценеггер": пятилетний мальчик отжался 4105 раз за 146 минут

"Я его никуда не отпущу"

Рахим — первый ребенок в семье. Помимо Рахима, в семье растут еще трое – Раяна, Магомед и Марям. 25-летняя Седа воспитывает детей дома, в детский сад они не ходят, слишком далеко возить. Трехлетний Магомед старается не отставать от старшего брата и во всем ему подражает. Зелимхан говорит, что второго сына тоже будет приучать к спорту.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и Рахим Куриев
© РИА Новости / Ислам Гачаев
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Кадыров подарил мерседес мальчику, отжавшемуся более четырех тысяч раз

"Он шустрее Рахима, его энергию можно только в спорт направить, но время покажет, кто на что способен", — размышляет отец.

Несмотря на неучтенный рекорд, Рахим уже стал звездой. "Его узнают, на улице полицейские останавливают, просят сфотографироваться. Ему нравится внимание", — рассказывает отец. В СМИ Рахима уже назвали "Чеченским Шварценеггером". Зелимхан не знает, как появилось это прозвище.

"Вы и придумали", – смеется он.

Юному атлету уже поступают предложения от спортивных и гимнастических школ из разных городов. Но путь в большой спорт они намерены начинать в Чечне.

"Каким бы заманчивым ни было предложение, я его никуда не отпущу. Подрастет, выберет сам себе направление в спорте. После семи лет будет видно, куда двигаться. Скорее всего, в школу пойдет в Чечне, да и для спортивного развития дома гораздо больше возможностей, чем в любом другом регионе России", — уверен Зелимхан. Сам он считает лучшим спортом для развития сына дзюдо.

Белый Mercedes

Подарок главы Чечни Рамзана Кадырова – белый Mercedes — стоит во дворе дома в Дуба-Юрте, где мальчик гостит у дедушки с бабушкой.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкПятилетний житель чеченского села Дуба-Юрт Рахим Куриев
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Пятилетний житель чеченского села Дуба-Юрт Рахим Куриев

"Понимает, конечно, что это его машина, его подарок. Я его водитель", — шутит отец.

Мальчик еще не может сесть за руль, но с удовольствием одевается и выходит на улицу, чтобы продемонстрировать подарок журналистам.

"А когда будет тренировка с Кадыровым?", — спрашивают журналисты. Вопрос застает отца врасплох. "Пока не могу сказать. Встреча была скоротечной, он куда-то вылетал, но все равно выкроил время и встретился с Рахимом", — отвечает Зелимхан.

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