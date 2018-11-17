Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Снег, гололедица, порывистый ветер и до 2 градусов тепла ожидают москвичей в субботу, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"В столице будет облачно, пройдёт небольшой снег, вечером ожидается мокрый снег, на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха к вечеру повысится до нуля — плюс 2 градусов, по области от минус 2 до плюс 3 градусов", — говорится в сообщении.

По сообщению синоптиков, в субботу в городе также ожидается порывистый западный ветер, его скорость составит 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление к вечеру понизится до 755 миллиметров ртутного столба.